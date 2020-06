Leer monumenten in Altena kennen

ALTENA • Het thema van Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september is ‘Leermonument’.

Erfgoed Altena gaat zich dit jaar inzetten om de inwoners van Altena alle monumenten in de gemeente te leren kennen. Erfgoed Altena gaat de komende maanden op zoek naar de verhalen achter het monument, maar ook foto’s van zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten zijn welkom.

Een van de bekendste rijksmonumenten in Altena is Kasteel Dussen, het enige kasteel binnen de gemeentegrenzen. Maar over alle monumenten zijn natuurlijk verhalen te vertellen. Over de vroegere bewoners, over de bouwhistorie of over de huidige bewoners. En wat zijn bijvoorbeeld de mooiste monumenten per dorp?

De verhalen en foto’s worden gebruikt voor een digitale tentoonstelling, die in samenwerking met het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena wordt opgezet. Ook worden de verhalen gedeeld via social media. In samenwerking met VVV Biesboschlinie worden drie fietsroutes uitgestippeld langs monumenten rond water, rond boerderijen en van vesting tot vesting.

Schoolkinderen kunnen onze monumenten leren kennen op de jaarlijkse klassendag, die wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Vanwege de coronacrisis zal Monumentendag dit jaar anders dan anders zijn, omdat het ontvangen van grote groepen mensen in monumenten moeilijk is.

Verhalen en foto’s kunnen worden doorgestuurd naar hanviskie@gmail.com.

www.erfgoedaltena.nl