Katholieke kerken in Altena gaan weer open

REGIO • De katholieke kerken van Hank, Dussen en Woudrichem gaan vanaf 1 juli weer op gaan voor vieringen.

Per bijeenkomst zijn dan maximaal 100 kerkgangers welkom.

Voor de kerk van Woudrichem geldt dat mensen van tevoren moeten reserveren.

In Dussen zal op vrijdagavond 3 juli pastoor Ceriani om 18:30 uur voorgaan in de eucharistieviering en op zondag 5 juli zal hij om 9:30 uur voorgaan in de eucharistieviering in Hank.

In Woudrichem is er dan om 9:15 uur een woord- en communieviering, waarin pastor Waas voor zal gaan.