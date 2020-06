Bouw nieuwe basisschool Nieuwendijk half miljoen duurder

NIEUWENDIJK • De nieuwbouw van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk valt 557.000 euro hoger uit dan in eerste instantie geraamd was.

Dat komt, doordat de gemeenteraad van Altena in de uitgangspunten voor een nieuw integraal huisvestingsplan vorig jaar bepaald heeft dat nieuwe schoolgebouwen energieneutraal moeten worden.

In eerdere plannen voor de nieuwe Regenboog lag die lat ‘aanmerkelijk lager’, schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad.

Een andere aanleiding dat de politiek gevraagd wordt akkoord te gaan met een half miljoen extra is dat de bouwkosten de afgelopen twee jaar hard gestegen zijn.

Tijdelijke huisvesting

Ook de tijdelijke huisvesting van de leerlingen in units in de directe omgeving van de school valt bij nader inzien hoger uit dan begroot.

Daarom onderzoekt het college eveneens de mogelijkheden van gefaseerde bouw van De Regenboog, in combinatie met tijdelijke huisvesting in units of in een bestaand gebouw in Nieuwendijk en omgeving.

Al met al bedraagt het huidige prijskaartje voor de nieuwbouw van de school circa 5,2 miljoen euro.

Bouw

De bedoeling is dat de leerlingen aan het einde van de zomervakantie hun intrek in de tijdelijke huisvesting kunnen nemen.

Vervolgens wordt gestart met de sloop van het oude gebouw. De oplevering van de nieuwe school en het groene schoolplein staat gepland voor het najaar van 2021.