Altena Tourtocht dit jaar afgelast

REGIO • De voor zaterdag 4 juli geplande 27ste editie van de Altena Tourtocht kan vanwege de huidige coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Het is namelijk een vergunningsplichtig evenement en die mogen tot 1 september niet plaatsvinden. "In 2021 hopen we de draad weer op te pakken", aldus de organisatie. "We streven ernaar om op zaterdag 3 juli 2021 alsnog de 27ste editie te laten plaatsvinden."

Meer informatie over de Altena Tourtocht via de website of op Facebook.

