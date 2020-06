Iedereen is welkom bij deelcafé De Buurvrouw in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • In het nieuwe koffiehuis aan de Galerij in Wijk en Aalburg gaat het om delen en ontmoeten.

Het centrum van Wijk en Aalburg krijgt er een koffiehuis bij. In het pand waar voorheen drogisterij Vici gevestigd zat opent Stichting ONE - de afkorting staat voor 'Omzien Naar Elkaar' - in oktober De Buurvrouw.

Het is niet zomaar een nieuwe horecagelegenheid, blijkt uit het verhaal van John Klop, voorzitter van de stichting.

Deelcafé

Hij spreekt van een 'deelcafé', een plek waar mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven terecht kunnen voor een gratis kopje koffie, broodje of gebakje. "Denk aan mensen die bij de voedselbank komen, statushouders die nog geen werk hebben gevonden of eenzame ouderen. Iedereen is welkom." Hun consumptie wordt bekostigd door andere gasten van De Buurvrouw: voor ieder kopje koffie rekenen zij er twee af.

Stichting ONE haalt hiermee het concept van deelcafé De Buurman in Hardinxveld-Giessendam naar Wijk en Aalburg.

In de vijf jaar dat de groep actief is organiseerde ONE al eens een kerstdiner en een foodtruckfestival, waar bijvoorbeeld mensen die ondersteund worden door de voedselbank met hun gezinnen een middag gratis konden eten en drinken. "We wilden graag wat structureels gaan doen", zegt Klop.

Peter en Ans Schouten wezen ONE op het initiatief in Hardinxveld-Giessendam en tijdens het foodtruckfestival vorig jaar op de Markt in Wijk en Aalburg interviewde Klop Dick de Krijger van De Buurman, zodat bezoekers van het festival konden horen wat een deelcafé nou eigenlijk precies inhoudt.

Groen licht

Vervolgens bleek uit een enquête dat mensen zowel als vrijwilliger als financieel wilden bijdragen aan een dergelijk initiatief in Wijk en Aalburg. "Dat betekende groen licht voor ons", vertelt de voorzitter.

Locatie

Een zoektocht naar een geschikte locatie volgde. Uiteindelijk kwam ONE uit bij het pand aan de Galerij 8A, waar drogisterij Vici inmiddels gestopt was. "In het centrum had toch wel onze voorkeur", aldus Klop. "Bovendien heeft deze plek een horecavergunning en mogelijkheden voor een terras."

Peter van Bergeijk, eigenaar van het pand, was meteen enthousiast en beide partijen kwamen eruit. "En daar zijn we erg dankbaar voor."

Deelgenoten en vrienden

De Buurvrouw is straks op dinsdag, woensdag en zaterdag tussen 10:00 uur en 15:00 uur geopend. ONE is nog op zoek naar zogenoemde 'deelgenoten' (vrijwilligers) en 'vrienden' (sponsors), die het initiatief maandelijks met een bedrag willen ondersteunen.

"Elke euro is er één. We zijn volledig non-profit en wat we over houden wordt aan een goed doel geschonken. ONE is niet verbonden aan een kerk, maar we doen dit wel vanuit de liefde van Jezus die we zelf hebben ontvangen. Die liefde willen we graag met anderen delen."

Wie deelgenoot of vriend wil worden kan contact opnemen met Ilona Groeneveld: 06-18368147 en ilona_korevaar@hotmail.com. Meer informatie via Facebook en Instagram.

Tom Oostra