Coronaproof Visserijmuseum dinsdag weer open

WOUDRICHEM • Het Visserijmuseum in Woudrichem gaat aanstaande dinsdag 2 juni weer open voor publiek.

Woensdag is een aantal vrijwilligers en bestuursleden bezig geweest om het museum, dat gehuisvest is op de bovenverdieping van het Arsenaal in de vesting, weer helemaal spic en span te maken.

Het museum is nu ook coronaproof, met een vaste looproute en andere maatregelen, die zijn getroffen om een museumbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Alle vestingbewoners krijgen een vrijkaart voorzien van datum.

Het museum is geopend op dinsdag tot vrijdag van 10:30 uur tot 16:30 uur en op zaterdag en zondag van 13:30 uur tot 16:30 uur.

www.visserijmuseumwoudrichem.nl