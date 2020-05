Voorstelling De Stuiter afgelast

SLEEUWIJK • Zoals vele andere instellingen heeft ook De Stuiter besloten om de voorstellingen in juni af te blazen.

De geplande voorstelling van 'Les Miserables', onder regie van Erik Goetjaar, zou plaatsvinden op de boerderij van de familie Jagtenberg op de Kooikamp in Sleeuwijk.

Met pijn in het hart

Het bestuur heeft het besluit om de voorstellingen af te blazen met pijn in het hart genomen. De spelers van De Stuiter waren al sinds oktober aan het repeteren voor de voorstelling.

Zelfs na de coronamaatregelen vanuit de overheid is er enthousiast digitaal verder gerepeteerd. De spelers en regisseur kijken nu of het mogelijk is om een kort filmpje te maken om het publiek toch een idee te geven van wat de spelers in petto hadden.

