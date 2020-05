Stressbal voor leden vv Almkerk

ALMKERK • Voetbalvereniging Almkerk heeft vanwege de coronacrisis al haar leden een stressbal gegeven.

De deze attentie zat de volgende tekst namens het bestuur:

Beste leden,

Het is voor groot en klein een bijzondere tijd.

Met bijzondere regels voor ieders gezondheid.

Niet verenigd in de sport, maar in saamhorigheid,

met onze leden en als voetbalvereniging,

met aandacht voor elkaar en voor je omgeving.

Hierbij een attentie bij deze stressvolle beleving.