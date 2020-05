Nieuwe stap richting nieuwbouw De Burcht Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena, directeur Willem Bijl van Woonservice Meander en Jaap Boer van projectontwikkelaar Burgho BV hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om huizen te gaan bouwen aan De Burcht in Werkendam.

Er komen in totaal 53 woningen, waaronder veertien socialehuurwoningen, tien patiobungalows met twee parkeerplaatsen op eigen terrein (koop), 22 appartementen (huur en koop) en zeven seniorenwoningen (koop).

Wethouders Tanis is blij met de ondertekening. "Het is fijn dat er weer een stap is gezet om het terrein aan De Burcht te ontwikkelen. Er ligt een mooi plan waarbij voor diverse doelgroepen huur- en koopwoningen gebouwd worden in het centrum van Werkendam."

Woonservice Meander realiseert de sociale huurwoningen. In het plan zijn acht woningen voor senioren en zes kleinere eengezinswoningen gepland, vertelt directeur Willem Bijl. "De nieuwe sociale huurwoningen zijn duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar. Een belangrijke aanvulling voor de socialehuursector in Werkendam."

De planning is dat begin volgend jaar de eerste huizen gebouwd worden. Het bestemmingsplan wordt nu verder in procedure gebracht en nog voor het einde van dit jaar in de gemeenteraad komt.