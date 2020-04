Weer meer mensen in Altena positief getest op coronavirus

ALTENA • Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Altena is het afgelopen etmaal weer gestegen.

Het aantal positief geteste mensen in Altena was zondag nog gelijk aan zaterdag, maar cijfers van het RIVM laten maanden opnieuw een stijging zien.

Per 100.000 inwoners is het nu van 78,6 mensen bekend dat ze besmet zijn met het virus. In Altena gaat het om 44 personen.

Het totaal aantal positief geteste patiënten in Nederland staat nu op 11.750 (+884). Het totaal aantal overleden patiënten is de afgelopen 24 uur met 93 gestegen naar 864 mensen. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis staat nu op 3990. Dat zijn er 507 meer dan zondag.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door, aldus het RIVM.