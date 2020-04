Voedselbank Altena draait voorlopig door

ALTENA • Voedselbank Altena kan de komende weken alle gezinnen nog voorzien, ook al zit de helft van de vrijwilligers vanwege het coronavirus thuis.

Het gaat dan om de 70-plussers, die in deze coronacrisis een risicogroep vormen, zegt Ad Bor, voorzitter van Voedselbank Altena. "Eén van onze chauffeurs is besmet met het virus en ligt op de intensive care in Gorinchem. Dan komt het toch wel dichtbij en daarom leek het me verstandig om de oudere vrijwilligers voorlopig even thuis te houden."

Ongeveer de helft van het vrijwilligersbestand van de voedselbank is 70 jaar en ouder, maar inmiddels heeft zich al een tiental nieuwe mensen gemeld om de handen uit de mouwen te steken.

Stapje harder

"Dat zijn mensen die thuis kwamen te zitten door de coronacrisis", aldus Bor. "Met die 40 vrijwilligers kunnen we het voorlopig ook wel bemannen. Zetten we allemaal even een stapje harder."

Zo'n 90 gezinnen in heel Altena worden voorzien door Voedselbank Altena, dat los van het kleinere aantal vrijwilligers vooralsnog niet zoveel merkt van de coronacrisis, stelt Bor.

"We hebben geen last gehad van het hamsteren in de supermarkten en bovendien zijn we actief in een telersgebied. Deze week ben ik nog gebeld door een fruitboer uit Werkendam. Of ik nog appels nodig had, dan kon ik ze komen halen. Voor de komende weken hebben we in ieder geval voedsel genoeg, maar ik kan niet in de toekomst kijken."

Doneren

Bor verwacht dat, naarmate deze crisis voortduurt, meer gezinnen zich melden voor hulp van Voedselbank Altena. "Daar moeten we nu op inspelen. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger en voedsel doneren kan altijd, ook als particulier."

Voedselbank Altena is gevestigd aan 't Zand 14 in Sleeuwijk.

http://www.voedselbankaltena.nl