35 nieuwe vrijwilligers voor Hartenbrigade

REGIO • Terwijl sommige gezinnen en alleenstaanden worstelen met de gevolgen van het coronavirus, staan er tegelijkertijd mensen op die iets voor een ander in nood willen betekenen. Zo meldden zich 35 nieuwe vrijwilligers voor de Hartenbrigade.

Zo ontvingen Antje en Hans uit Almkerk al een hartengroet, soep en bloemen van vrijwilligers van de Hartenbrigade van Trema.

De welzijnsinstellingen binnen de gemeente Altena brengt de vragen om hulp en het aanbod van vrijwillige diensten bij elkaar.

"Heeft u praktische hulp nodig, of behoefte aan een luisterend oor? Of wilt u juist die praktische hulp of dat luisterend oor zijn? Bel met het algemeen nummer van Trema: 0183 408444", zo klinkt de oproep.