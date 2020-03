Basisschool zorgt voor mezenkasten in Oudendijk

OUDENDIJK • Natuurinclusief Altena heeft vrijdag in Oudendijk mezenkasten opgehangen in de strijd tegen de eikenprocessierups.

Voor de scholen dicht gingen vanwege het coronavirus hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Oudendijk een hele dag gewerkt aan het maken van mezenkasten. Er werd gezaagd, getimmerd en versierd. Vrijdag werden ze opgehangen door Natuurinclusief Altena, in het Eerste Steegje in Oudendijk.

Overlast

In de zomer van 2019 zorgde de eikenprocessierups in het hele land voor veel overlast.

Natuurinclusief Altena heeft daarom in Sleeuwijk onder andere veel nestkasten opgehangen. Dit is een proef om te kijken of het bestrijden van de eikenprocessierups met vogels effectief is. In het OVO werd tijdens een van de bijeenkomsten van de gemeente Altena geopperd dit ook in Oudendijk te proberen.

Carien van Till, directeur van de basisschool en lid werkgroep Wonen en Voorzieningen, was meteen enthousiast. Een leuk project voor school. Nu is het wachten op de mezen, hopelijk houden ze van lekker veel rupsen.