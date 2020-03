Wanneer je wilt gaan starten met beleggen dan is het niet te voorkomen dat je met een broker te maken gaat krijgen. Maar wat is een broker eigenlijk?

Een broker kan effecten verhandelen op de beurs en is eigenlijk een soort van tussenpersoon voor jou en het bedrijf. Het kiezen van een goede broker is dus vanzelfsprekend erg belangrijk.

Brokers zorgen er ook voor dat je een duidelijk overzicht krijgt van de beleggingsmogelijkheden, koersen en andere handige tools die van pas kunnen komen tijdens het beleggen. Tegenwoordig heb je veel verschillende brokers waardoor het nog wel eens lastig kan zijn om de beste voor jouw wensen te vinden. Om het wat eenvoudiger te maken hebben we een aantal handige tips onder elkaar gezet zodat het vergelijken van brokers een eitje wordt.

Kiezen voor een bank of broker?

De meeste grote banken zoals ING en Rabobank zijn tegelijkertijd ook beleggingsbanken. Hierdoor wordt het mogelijk om via de banken te beleggen op effecten op de beurs zoals opties en aandelen. In dat geval is de bank de broker die fungeert als tussenpersoon. Ben er wel van bewust dat beleggen via banken vaak een stukje duurder is als bij een broker.

• Naast de bank kun je ook kiezen voor een online broker, die in vergelijking vaak een stuk goedkoper zijn, ook zijn deze brokers vaak gespecialiseerd in het verhandelen van effecten. Tarieven voor het handelen liggen daarom een stuk lager en ben je dus vaak goedkoper uit met een online broker.

De tarieven van de broker

Als je gaat beleggen bij een broker dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Hierin zit flink wat verschil tussen de brokers. Je hebt bijvoorbeeld brokers die transactiekosten rekenen bij het aankopen en verkopen van aandelen of andere effecten. Dit betekent dus dat je per transactie die je doet moet betalen, doe je dus erg veel transacties dan kan dit vaak erg hoog in kosten oplopen.

• Niet alleen transactiekosten worden gerekend, zo heb je bijvoorbeeld regel- en bewaartarieven die gehanteerd kunnen worden door brokers. Hoe hoger de kosten, hoe minder rendement je maakt op de investeringen die je doet, lage kosten zijn dus bevorderlijk.

Ga je dus een broker zoeken? Let dan goed op en vergelijk de tarieven van verschillende brokers. Ben er ook van bewust dat de goedkoopste niet altijd de beste is, zoek er een die perfect op jouw wensen aansluit. Ook is veiligheid en betrouwbaarheid ook iets wat hoog in het vaandel staat als je op zoek bent naar de juiste broker.

Bekijk ook altijd goed de voorwaarden van de broker

Wanneer je jezelf bij een broker gaat inschrijven krijg je altijd de voorwaarden opgestuurd, lees deze goed door en vergeet zeker niet de kleine lettertjes. Deze blijken vaak toch het belangrijkst te zijn en het kan zomaar zijn dat er vervelende clausules zijn opgenomen in de voorwaarden.

• Verder is het zeker belangrijk om even te kijken bij het AFM welke broker een licentie heeft, zo ben je ervan verzekerd dat je te maken hebt met een legitieme broker.

Hulp bij het beleggen

Heb je nog nooit belegd en weet je niet precies hoe het allemaal werkt, dan kan het fijn zijn om wat advies en hulp te krijgen. Sommige brokers kunnen deze hulp bieden. Vaak is veel informatie gratis en kun je al snel voor een beetje geld exclusieve informatie inwinnen over bepaalde effecten. Kijk dus altijd goed welke brokers hulp aanbieden als je een startende belegger bent als je op zoek bent naar de juiste.