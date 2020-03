VVD-vragen over Hoofdgraaf Andel

ANDEL • VVD-raadslid Jan Kolff heeft in schriftelijke vragen aan het college zijn bezorgdheid geuit over de verkeersoverlast op de Hoofdgraaf in Andel.

Ondanks dat er al jaren gesproken wordt over een oplossing, ervaren de bewoners van de Hoofdgraaf nog dagelijks overlast van de bussen, die zich volgens Kolff niet houden aan de geldende verkeersregels en afspraken die gemaakt zijn met de gemeente over de aanrijtijden en over de aanrijroutes.

Parkeerproblemen

"Bij evenementen in het Prinsentuin College en 't Buitenhof is het verkeersaanbod bovendien zo groot, dat dit leidt tot onveilige situaties in de Hoofdgraaf, doordat auto's geparkeerd worden aan beide kanten van de Hoofdgraaf. Er wordt geparkeerd op plaatsen waar een parkeer verbod geldt, voor inritten etc. Handhaving of toezicht ontbreekt veelal, met alle gevolgen van dien", schrijft hij.

In de begroting is een bedrag van 850.000 euro opgenomen voor een permanente oplossing. "Wij horen echter niets over de vorderingen van deze busterminal", stelt Kolff. "Daarnaast maken wij ons zorgen over de situatie tot de realisatie van de terminal. Volgens ons zijn ook op de korte termijn acties noodzakelijk."