Zorgorganisaties mogen fuseren van ACM

REGIO • De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben een vergunning ontvangen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Hiermee staan alle lichten op groen voor de fusie tussen de drie zorgorganisaties. Per 31 maart 2020 wordt de bestuurlijke fusie gerealiseerd. De resterende maanden van dit jaar worden besteed aan de transformatie om per 1 januari 2021 juridisch te fuseren en als nieuwe zorgorganisatie van start te gaan.

De nieuwe organisatie heeft straks ruim 3500 medewerkers en meer dan 2000 vrijwilligers voor zo'n 3500 cliënten in het werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch.

Druk

Mireille de Wee, bestuurder De Riethorst Stromenland: "De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Door de forse toename van het aantal kwetsbare ouderen blijven wachtlijsten groeien. Dit terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden. Het is fijn dat we deze grote maatschappelijke uitdagingen nu samen aan kunnen gaan."

De drie organisaties passen goed bij elkaar. Het zijn gezonde organisaties die sterk lokaal verankerd zijn en een hoge kwaliteit van zorg bieden. De nieuwe organisatie heeft straks meer slagkracht en kan de vele uitdagingen beter het hoofd bieden.

Daarnaast is ze beter in staat te zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten dichtbij de mensen thuis, nu en in de toekomst. De organisatie omarmt het concept van het wonen en leven in vrijheid en kijkt met een positieve blik naar gezondheid, waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat.

Meer kansen

Door de krachten te bundelen, kan de zorgorganisatie huidige en nieuwe medewerkers meer kansen bieden. Zo blijven goede professionals behouden en kan nieuw talent worden aangetrokken.

John Moolenschot, bestuurder van Schakelring: "De nieuwe organisatie biedt een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor leren, eigen initiatief en loopbaankansen. Door samen op te trekken ontstaat er ook meer ruimte om te investeren in sociale en technologische innovatie. Dit is nodig om de zorg in de toekomst slimmer en effectiever in te richten. Met elkaar zijn we beter in staat het verschil te maken dan alleen."

Vertrouwd

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers behouden de zorg en het werk op hun vertrouwde locaties.

Annet Boekelman, bestuurder Volckaert: "We doen ons best om de fusie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hechten aan de cultuur en couleur locale van hun zorglocatie. Ook wij vinden de eigenheid van de locaties belangrijk. Het is juist mooi dat er verschillen zijn. Die zullen zeker blijven."