Oorlogsfilm 'De Overval' op groot scherm in Meeuwen

'De Overval' wordt getoond in Meeuwen.

MEEUWEN • In het dorpshuis van Meeuwen wordt donderdag 5 maar de oorlogsfilm 'De Overval' gedraaid.

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt deze uit 1962 stammende film op groot scherm geprojecteerd. De film verhaalt over een unieke gebeurtenis van het Verzet in Leeuwarden. Op 8 december 1944 melden zich twee politiemannen met drie gevangenen en een insluitingbevel bij de gevangenis.

De politiemannen en de drie gevangenen zijn in werkelijkheid leden van een knokploeg. Binnen de poort overmeesteren ze de wachters en laten ze andere leden van de knokploeg binnen.

Bij de overval werden 51 verzetsmensen uit hun cel bevrijd. Hierbij is geen enkel schot gelost.

Zwart-wit

'De Overval' is relatief kort na de Tweede Wereldoorlog gedraaid en geeft de sfeer in zwart-wit goed weer van de dilemma's van de verzetsstrijder want iedere actie kon een represaille oproepen van de Duitse overheersers.

Het unieke van deze overval is dat de Duitsers dusdanig onder de indruk waren van deze geweldloze verzetsdaad dat er geen vergeldingsacties zijn ondernomen.

De film 'De Overval' wordt dus aanstaande donderdag 5 maart op groot scherm getoond in het dorpshuis van Meeuwen, Dorpsstraat 28.

Inloop vanaf 19:30 uur, de film begint om 19:45 uur. Entree is gratis.