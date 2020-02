'Meejzingaovend' van Hankse fanfare

HANK • Op carnavalsmaandag kan iedereen mee komen zingen in 't Uivernest in Hank.

Muziekvereniging Sint Caecilia houdt 24 februari namelijk een meejzingaovend. De fanfare speelt liedjes die iedereen kent en op het podium zingt een keur van zangers en zangeressen, die allemaal uit Hank komen, alle liedjes voor.

De microfoon gaat naar de Brabo's, Els Domenie, Piet Weterings en Monique Wintermans, Fred van den Bosch, Petro van den Bosch, Jan Pistorius en Kees Govers, Jac Scheeren en Arno van Velthoven.

Krisztian Szabo

'Nieuw' in de rij zangers is Krisztian Szabo, geboren in Hongarije en al jaren woonachtig in Hank. Hij speelt bas in de fanfare, maar bleek ook over een goede zangstem te beschikken en geen podiumangst te hebben.

Het concept van de meejzingaovend past overigens naadloos in de koers die de fanfare al een aantal jaren vaart.

Dirigent Waldo van Wijk legt uit: "Als we tijdens een concert niet meer doen dan keurig onze noten blazen, dan haakt het publiek af. Mensen willen méér om van de televisie vandaan te komen. Daarom hebben we de themaconcerten geïntroduceerd. Het thema is het houvast voor het publiek en dat dompelen we onder in een mix van muziek, beeld, geluid, dans, decor en niet te vergeten zang. Op de meejzingaovend zal het niet anders zijn."

Zangtalent

Zangers en zangeressen vinden was geen probleem. Dirigent Van Wijk: "In het dorp Hank gaat bovengemiddeld veel zangtalent schuil. En ze vinden het allemaal heel leuk om eens een keer live met een groot orkest op te treden. Bij de repetities spat het plezier al vanaf."

De meejzingaovend begint om 20:00 uur. De toegang is gratis.