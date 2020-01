Bredase studenten denken mee met gemeente Altena

ALTENA • Breda University of Applied Sciences en de gemeente Altena gaan samenwerken.

Maandag hebben ze een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de nieuwe learning community 'adopteer een stad'. Deze samenwerking is onderdeel van een onderwijsinnovatie binnen de opleiding Built Environment, die mede mogelijk is gemaakt door een subsidie vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), waarbij het onderwijs meer in de samenleving plaatsvindt.

In dit nieuwe studieprogramma starten eerstejaarsstudenten met een tweejarig traject van opdrachten en onderzoeken in verschillende gemeenten en steden.

45 studenten

In de gemeente Altena gaan in totaal 45 studenten anderhalf jaar lang meewerken en meedenken met de gemeente. De thema's waar de studenten mee aan de slag gaan zijn een duurzame samenleving, een gezonde en leefbare samenleving, een bereikbare en toegankelijke samenleving en een zelfvoorzienende samenleving. De studenten gaan samen met docenten, de gemeente Altena en stakeholders aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante opgaven.

De resultaten worden verzameld en gedeeld via een kennisplatform en zijn niet alleen beschikbaar voor studenten, maar ook voor (deelnemende) steden en de samenleving. "Op deze wijze wordt ook langdurige kennisstapeling en kennisdeling geborgd vanuit deze onderwijsinnovatie", aldus de universiteit en de gemeente in een gezamenlijk persbericht.

Unieke mogelijkheid

"Voor ons is dit een unieke mogelijkheid om een frisse en vernieuwende kijk op vraagstukken binnen te halen", aldus Annette van der Werf, algemeen directeur van de gemeente Altena.

"Deze studenten verbreden de denkkracht van onze organisatie. Zij gaan aan de slag met thema's die voor Altena actueel zijn en met de onderzoeken die zij uitvoeren halen wij op een laagdrempelige manier informatie van buiten naar binnen. Dat laatste is één van de belangrijk doelstellingen van de nieuwe gemeente. Bovendien is het voor ons dé kans om jonge talenten in huis te halen en wie weet ook wel te behouden."