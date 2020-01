Waarschijnlijk groen licht voor plan atletiekbaan Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Het is zo goed als zeker dat Altena Road Runners de lang gekoesterde wens van een eigen accommodatie binnenkort in vervulling ziet gaan.

Het plan om achter het Altena College in Sleeuwijk een atletiekaccommodatie te laten verrijzen lijkt door de raad te komen, ondanks dat het plan uiteindelijk bijna 1 miljoen euro duurder wordt dan aanvankelijk was voorzien.

Tijdens de beeldvormende discussies dinsdagavond in Genderen werd duidelijk dat een meerderheid van de partijen toch het sein op groen gaat zetten.

Vooraf mochten bestuurslid van Altena Road Runners Ina van Boven en Aaf Bos, secretaris van paardensportvereniging De Nieuwe Roef, nog inspreken. Van Boven benadrukte nog eens dat de volwassen leden nu wekelijks op het industrieterrein in Giessen trainen, met alle gevolgen van dien.

Nu onveilig

"Dat is heel onveilig. Daarnaast trainen de jeugdleden in het Almbos en daarbij moeten ze telkens de drukke Parallelweg oversteken. Het is echt een win-winsituatie als wij onze eigen accommodatie kunnen krijgen."

Bos onderstreepte dat haar vereniging ook helemaal achter de verhuisplannen staat en dat hun nieuwe accommodatie de mogelijkheid biedt het uit te bouwen richting een hippisch centrum. Na hun pleidooien werd er door de aanwezige raadsleden nog uitvoerig stilgestaan bij de verhuizing van de paardensportvereniging De Nieuwe Roef naar De Roef 5 in Sleeuwijk.

De paardensportvereniging moet zelf immers 100.000 euro ophoesten. Dat moet hoofdzakelijk gebeuren door zelfwerkzaamheid. Diverse raadsleden hadden daarover zo hun bedenkingen.

Met name Jan Kolff (VVD) kraakte er kritische noten over. Zijn partij heeft veel twijfels. "Is het allemaal wel te realiseren door zo'n kleine vereniging?", dacht hij hardop. Kolff vroeg zich af of er niet beter samengewerkt kan worden met een manege in de Biesbosch, die nog veel ruimte over heeft.

Maar de paardensportvereniging voorziet geen problemen, zei Bos. "We kunnen het aan."

Garantie

De aanwezige raadsleden vonden wel dat er een garantie afgegeven dient te worden dat aan de verplichting ter grootte van een ton aan zelfwerkzaamheden kan worden voldaan.

Wethouder Peter van der Ven zegde toe dat er door de vereniging vooraf zwart op wit aangegeven moet worden hoe de eigen bijdrage wordt ingevuld. Overigens moet de provincie het bestemmingsplan nog wel goedkeuren. Wethouder Van der Ven bevestigde dat er al overleg is geweest en voorziet geen problemen.

Marry Bouman