Oerlemans Plastics verdeelt 5000 euro over goede doelen in Altena

GIESSEN/GENDEREN • Oerlemans Plastics heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie zaterdag 5000 euro verdeeld over drie goede doelen uit Altena.

Laurens Schreuders uit Andel was de winnaar van 2500 euro. Laurens heeft door een val van een stijger traumatisch hersenletsel (NAH), een lichte overgevoeligheid voor licht en geluid, tinnitus en mentale vermoeidheid na het binnenkrijgen van teveel prikkels. Hij gaat voor een behandeling naar Amerika.

Lunchroom Je Kans in Veen kreeg 1500 euro uitgereikt. In deze lunchroom werken mensen met een beperking én passie voor de horeca. Daarnaast is het ook een erkend leerbedrijf voor regionaal talent.

Logeerhuis De Plataan in Nieuwendijk is de winnaar van 1000 euro. Elske Bloem biedt met haar logeerhuis een tijdelijk verblijf en programma voor gehandicapte kinderen. In het huis logeren twaalf kinderen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Boost

"Een waar genoegen om zo drie lokale initiatieven te kunnen steunen en daarmee een positieve boost te kunnen geven aan mensen die het nodig hebben", aldus Johan Kranenboek, algemeen directeur bij Oerlemans Plastics.

"Traditiegetrouw biedt Oerlemans Plastics de medewerkers in januari een nieuwjaarsreceptie aan als blijk van waardering voor hun inzet. Als regionaal werkgever is ervoor gekozen om in de gemeente Altena jaarlijks drie goede doelen te steunen met een donatie."

De goede doelen in de regio Altena hebben zich in 2019 aan kunnen melden na een oproep via de lokale media. Vervolgens heeft het personeel van Oerlemans Plastics zijn stem uitgebracht. De drie doelen met de meeste stemmen komen in volgorde van aantal stemmen in aanmerking voor een geldprijs.

Als voorwaarde voor deze ondersteuning moeten de initiatieven actief zijn in de gemeente Altena en de afgelopen drie jaar geen winnaar zijn geweest bij de Oerlemans Goede Doelen Actie.

http://www.oerlemansplastics.nl