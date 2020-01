SGP komt opnieuw met voorstel voor vuurwerkvrije zones

ALTENA • Als het aan de SGP-fractie ligt wordt er komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken rondom winkels, zorgcentra en kerken in Altena.

De partij komt nog voor de zomer met een voorstel voor vuurwerkvrije zones. "Tenzij de landelijke politiek eerder met regelgeving komt, maar dit is wat ons betreft een minimale variant. Een algeheel verbod op vuurwerk heeft onze voorkeur", zegt fractievoorzitter Theo Meijboom.

Volgens hem wegen de nadelige gevolgen van vuurwerk voor de veiligheid, het milieu en de gezondheid van mensen en dieren niet op tegen de positieve effecten. "Een vuurpijl kan een mooi tafereel geven, maar verder zitten er maar weinig positieve zaken aan vuurwerk, als je het mij vraagt."

Enkele jaren geleden probeerde de SGP in Werkendam de collega-raadsleden al te overtuigen van vuurwerkvrije zones, maar zonder succes. De vuurwerkvrije zones heeft de partij vervolgens alsnog opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Drogreden

Veelgehoorde kritiek op een algeheel vuurwerk verbod is volgens Meijboom dat zo'n verbod moeilijk te handhaven is. Een 'drogreden', vindt de Werkendammer. "Dat is de grootste onzin die er is. Als een inwoner kan waarnemen dat er ergens vuurwerk wordt afgestoken, dan kan de politie dat ook. Je moet alleen wel je tactiek aanpassen."

Volgens Kees de Waal van Progressief Altena mag de handhaving geen belemmering zijn om een vuurwerkverbod in te stellen. "Er zijn wel meer zaken moeilijk te handhaven", merkt hij op. Het onderwerp staat binnenkort op de agenda van de fractievergadering. "Persoonlijk ben ik wel voor een verbod, want de verhouding tussen plezier en ellende is een beetje zoek."

500 boa's

Ook bij AltenaLokaal wordt een vuurwerkverbod in Altena deze maand besproken. Fractievoorzitter Philip den Haan ziet er meer in om mensen 'normen en waarden' bij te brengen als het gaat om hun gedrag met vuurwerk, dan in een algeheel verbod. "Want dat is niet te handhaven. Hier in Rotterdam voeren we nu dezelfde discussie, maar zelfs met de inzet van 500 boa's krijgen we het niet voor elkaar", aldus de teamleider Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam.

Volgens Den Haan zijn vooral het vuurwerkgeweld tegen hulpverleners en de vernielingen een probleem.

Voor CDA'er Gerard Paans staat het algemeen belang in deze discussie voorop. "Of het afsteken van vuurwerk moet veiliger, bijvoorbeeld met vuurwerkvrije zones. Of, als dat niet kan, dan moet er een vuurwerkverbod komen, klaar. Dat moet dan wel te handhaven zijn, anders is zo'n besluit voor de bühne."

CDA Altena heeft nog niet over een mogelijk verbod gesproken, maar Paans laat zich leiden door zijn fractie. "We volgen sowieso landelijk beleid, maar als we als Altena een voorbeeld moeten stellen, zullen we dat ook doen."

Lappendenkeffect

Oppositiepartij VVD wacht liever landelijk beleid af. "Anders krijg je een lappendekeneffect. In elke gemeente een ander verbod zou echt mijn ergste nachtmerrie zijn. De grote lijn als het gaat om vuurwerk moet uit Den Haag komen", vindt fractievoorzitter Pim Bouman. Dat maakt het SGP-voorstel voor de liberalen op voorhand niet kansloos. "De VVD zal dit op zijn eigen merites beoordelen", aldus Bouman.

Voor burgemeester Egbert Lichtenberg gaat het om een landelijke discussie en zitten in de praktijk wel wat 'haken en ogen' aan een vuurwerkverbod.

"Het grootste probleem is niet het wel of niet verbieden van vuurwerk, maar het gedrag van mensen, de omgang met vuurwerk en de vernielingen. Ik hoop dat mensen gaan beseffen dat zo'n grootschalige inzet van de hulpdiensten als dit jaar en zoveel schade écht niet meer kan."