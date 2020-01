Afvalbak zwerfafvalpakkers in Woudrichem vernield

WOUDRICHEM • Nog voordat Jos Korthout de speciale afvalbak van de zwerfafvalpakkers in Woudrichem veilig kon stellen, was hij al vernield.

De afvalbak stond opgesteld op de hoek Hoogstraat/Kerkstraat, nabij de stadspomp in Woudrichem. Korthout wilde de bak op oudjaarsavond uit voorzorg binnen zetten. Hij was echter te laat: de afvalbak bleek eerder die dag al vernield te zijn.

Supporter van Schoon

"Hij stond daar zeer strategisch, met het opschrift 'Vrienden van het Woerkums Strandje zijn Supporter van Schoon'", vertelt Korthout, die zich samen met anderen inzet om zwerfafval tegen te gaan.

De zwerfafvalpakkers hadden de afvalbak cadeau gekregen van NederlandSchoon, als waardering voor al hun inspanningen om de omgeving schoon te maken én te houden. "We waren er zeer trots op", benadrukt Korthout, die zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken steekt.

Nog lang niet klaar

"Sinds dit voorjaar is de bak gedurende allerlei acties steeds op andere strategische plaatsen opgesteld. Dat hadden we de komende tijd ook nog willen doen, want voorlopig lijken we nog lang niet klaar met onze zwefafvalpak-activiteiten."

Korthout heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij NederlandSchoon (o.a. verantwoordelijk voor de actie Supporter van Schoon) en de gemeente Altena. "We hopen op vervanging van deze dure afvalbak."