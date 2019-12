Altena staat in Uitwijk stil bij Wereldlichtjesdag

UITWIJK • Jaarlijks vindt over de hele wereld op de tweede zondag in december om 19:00 uur plaatselijke tijd een moment van stilte plaats om alle overleden kinderen te gedenken. Samen met ouders, familieleden en andere betrokkenen wordt stilgestaan bij hun overlijden.

Dit jaar organiseert Wereldlichtjesdag Altena wederom een bijeenkomst op zondag 8 december De Hoogt in Uitwijk. Tijdens deze bijeenkomst luisteren aanwezigen naar muziek en gedichten, worden de namen van de overleden kinderen genoemd en steken ze voor elk kind een kaarsje aan. Op deze manier voelen lotgenoten dat ze niet alleen staan in hun verdriet en dat hun kind nooit zal worden vergeten.

Aanmelden

Mensen die hierbij aanwezig willen zijn en willen dat de naam van hun kind of kleinkind genoemd wordt kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar wld.altena@gmail.com of door te bellen naar Loes via 06-23770463. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang geleden het overleden is.

De bijeenkomst in in Uitwijk begint 8 december om 18:30 uur, inloop vanaf 18:15 uur.