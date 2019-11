Vergunningaanvraag kost ondernemer in Altena minder tijd

ALTENA • Ondernemers en inwoners in Altena die een vergunningaanvraag doen hoeven minder lang te wachten op afhandeling door de gemeente dan in het begin van 2019.

In de eerste zes maanden van dit jaar was de gemiddelde doorlooptijd van een reguliere omgevingsvergunning nog 64 dagen; sinds 1 juli is dat 40 dagen. Tot en met juni werden 240 van dergelijke aanvragen ingediend, in de tweede helft van 2019 160.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Altena in 2019 165 informele plannen, zoals bijvoorbeeld schetsplannen en quickscans, geregistreerd. Van de in totaal zo'n 100 quickscans in 2019 en de nog lopende quickscans uit 2018 is het grootste gedeelte binnen 26 weken afgehandeld, schrijft het college in de beantwoording op schriftelijke vragen van het CDA.

De partij maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de gemeente Altena aanvragen van ondernemers afhandelt.

Hanno van Baast

CDA'er Hanno van Baast baseert deze zorg op gesprekken met verschillende ondernemers in de regio.

"Wij ontvangen dezelfde signalen", zegt het college. "Wij hopen u duidelijk te hebben gemaakt dat wij feedback ter harte nemen en dat het proces organisch groeit."

De langere looptijd is volgens B&W te wijten aan het feit dat niet alle aanvragen onder de juiste noemer zijn weggezet binnen de organisatie. "Wij hebben geleerd dat alle initiatieven een brede benadering aan de voorkant vragen en niet vooraf in een hokje geplaatst moeten worden. Dit heeft bij sommige initiatieven tot een soms onnodig lange behandeltijd geleid."

Communicatie kan beter

Ook beaamt het college dat de communicatie daarover beter kan.

"In ons enthousiasme hebben we begin 2019 soms verwachtingen gewekt die we helaas niet hebben kunnen waarmaken. Dit spijt ons, met name voor betrokken ondernemers en inwoners. Inmiddels is sprake van een meer realistisch verwachtingenmanagement. Hierover communiceren wij met de initiatiefnemers."

Sinds november heeft Altena bovendien extra personeel om de aanvragen af handelen. "Wij verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op de doorlooptijd van ruimtelijke initiatieven van inwoners en ondernemers", aldus het college.

