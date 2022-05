Auto belandt in de sloot aan de Noordwaardweg in Werkendam

• De auto belandde in de sloot. (Foto: Jurgen Versteeg)

WERKENDAM • Maandagavond omstreeks 19.00 uur is er een auto te water geraakt aan de Noordwaardweg in Werkendam. De auto is van de weg af geraakt en aan de overkant van een brede sloot terechtgekomen.

De brandweer en ambulance rukten samen met een traumahelikopter uit naar het ongeval. De bestuurder was zelf al uit de auto geklommen toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Ook de traumahelikopter kon al snel weer opstijgen en terugvliegen naar de basis. De ambulancedienst heeft de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe de bestuurder zo van de weg kon raken is niet bekend.