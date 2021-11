Brandmelding in verzorgingstehuis Wijkestein veroorzaakt door gasbel in verwarmingsketel

WIJK EN AALBURG • De brandmelding die vrijdagmorgen binnenkwam vanuit verzorgingstehuis Wijkestein in Wijk en Aalburg werd veroorzaakt door een gasbel in de verwarmingsketel. Dat laat Maaswaarden ouderenzorg weten in een bericht op Facebook.

Na de brandmelding rukte verschillende brandweerkorpsen uit, omdat zich in het pand veel kwetsbare mensen bevinden. “De melding kwam vanuit de technische ruimte op de derde etage”, laat Liselotte van Bokhoven, bestuurder van Maaswaarden ouderenzorg weten. “Na technisch onderzoek bleek dat zich in de verwarmingsketel een gasbel had gevormd, die net als bij een ballon die te groot wordt, een knal veroorzaakte.”

“Daardoor is er veel rookontwikkeling ontstaan, maar van een grote brand was geen sprake. Maar begrijpelijk dat er aan een brand werd gedacht in eerste instantie”, vervolgt Van Bokhoven. “Er werd in het gedeelte, dat onder de ketelruimte lag, snel een evacuatie geregeld, en Wijkestein kreeg een compliment van de brandweer voor het snelle ingrijpen en de daarbij behorende evacuatie. Mede door het snelle ingrijpen van medewerkers en de brandweer is erger voorkomen.”