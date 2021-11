Dodelijk slachtoffer bij brand in flatwoning Gorinchem

GORINCHEM • Bij een brand in een flatwoning aan de Weverstraat in Gorinchem is maandagmiddag een nog onbekende man om het leven gekomen.

De brandweer was er snel bij om te brand te bestrijden, maar kon voor het slachtoffer niets meer betekenen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Politie en brandweer doen nader onderzoek.