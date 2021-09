Jongeman tijdens hardlopen door Rijswijk getroffen door hartstilstand

RIJSWIJK • Een jongeman is woensdagavond in Rijswijk tijdens het hardlopen in elkaar gezakt door een hartstilstand.

Dit gebeurde rond 19:00 uur langs de Veldweg.

Snelle hulpverlening

De hulpverlening werd snel opgestart. Enkele burgerhulpverleners zijn gestart met reanimeren, totdat de ambulance, politie en traumahelikopter ter plaatse waren.



De jongeman is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Veldweg was tijdens het incident afgesloten.

Vele nieuwsgierige bewoners waren gewekt door de sirenes en de traumahelikopter en kwamen op het incident af.



foto: Jurgen Versteeg