Gewapende overvaller aangehouden in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De politie heeft vrijdagmorgen rond 11:00 uur een man aangehouden bij de Avia aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de gewapende overvaller, die eerder op de ochtend toe had geslagen bij de Burger King langs de A2 bij Bruchem.

Hoe groot de buit is en wat voor wapen de overvaller bij had is onbekend. Deze zijn wel in de auto gevonden in Wijk en Aalburg, aldus de politie.

De man is aangehouden en zijn auto is weggesleept voor politieonderzoek.