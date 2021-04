Persoon raakt bij Eethens autobedrijf bekneld tussen auto en muur

EETHEN • Een persoon is zaterdagmiddag rond 16:10 uur bekneld geraakt tussen een auto en een muur. Dit gebeurde bij autobedrijf ‘t Centrum aan de C. Branderhorststraat in Eethen.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De traumahelikopter is uiteindelijk omgedraaid, omdat deze niet meer nodig was.