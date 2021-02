Mogelijk rookoverlast in Altena vanwege grote brand in Vuren

• Grote brand bij Xella in Vuren.

VUREN • Bij steenfabriek Xella aan de Waaldijk in Vuren is vrijdagochtend rond 09:30 uur brand uitgebroken.

De rookontwikkeling kan ook in de gemeente Altena overlast geven. Het advies is dan ook om ramen en deuren gesloten te houden.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid laat weten dat er een grote brand is in Vuren met veel rookontwikkeling. Ook in onze gemeente kunnen inwoners dit merken. Houd daarom bij overlast ramen en deuren gesloten! https://t.co/LZbAGUOLoR — Gemeente Altena (@gemeentealtena) February 26, 2021

De brand woedt op het dak van de kalkzandsteenfabriek. Er zijn geen personen binnen en er zijn geen gewonden.

De oorzaak van de brand, die vermoedelijk is ontstaan in een lege fabriekshal, is nog niet bekend.



Foto: Roy Verkerk - JS Multimedia

Er werd al vrij snel opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Veel brandweerkorpsen uit de omgeving (waaronder Lingewaal en Gorinchem) zijn ter plaatse, evenals de blusboot uit Tiel. Er worden onder meer vijf tankautospuiten en twee hoogwerkers ingezet voor de bestrijding van de brand.

Sinds 10:00 uur is een grip 1-situatie van kracht.

Brandweer met groot materieel aanwezig bij grote brand in #Vuren pic.twitter.com/lbAzIceC1p — Rolf Maas ? (@RolfMaas) February 26, 2021



Foto: Max Liet - ZHZ Actueel

