Man (19) uit Beesd in Wijk en Aalburg aangehouden met zwaar vuurwerk: nachtje in de cel

WIJK EN AALBURG • Een 19-jarige man uit Beesd is oudejaarsavond in Wijk en Aalburg aangehouden omdat er zwaar illegaal vuurwerk werd aangetroffen in zijn auto.

De auto werd donderdagavond gecontroleerd. De politie vond in de auto vijf stuks zwaar illegaal vuurwerk.

De 19-jarige bestuurder uit Beesd werd aangehouden en bracht de nacht van oud op nieuw in de cel door.