Rijswijker bedreigt buurvrouw met riek

RIJSWIJK • Een bewoner van de Dorpsstraat in Rijswijk wordt ervan verdacht zijn buurvrouw te hebben bedreigd met een riek.

De man is vrijdagavond door de politie aangehouden. Het zou om een langer lopend conflict gaan, aldus de politie.

Agenten waren ter plaatse gekomen na een melding van een burenruzie, waarbij met een riek werd gedreigd. De politie sluit niet uit dat er ook daadwerkelijk met het gereedschap is gestoken, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Toen de politie eenmaal in de straat arriveerde was de rust alweer teruggekeerd. De verdacht is meegenomen naar het bureau.