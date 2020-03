Automobilist ziet motorrijder over het hoofd in Giessen

GIESSEN • Een automobilist heeft dinsdagmiddag een motorrijder aangereden op de Parallelweg in Giessen, ter hoogte van het tankstation.

Het ongeval gebeurde rond 16:45 uur.

Een man wilde met zijn auto afslaan om naar het tankstation te gaan. Daarbij heeft hij de motorrijder over het hoofd gezien en deze geraakt. De motorrijder kwam ten val en liep letsel op aan zijn been.

Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer dat Giessen in wilde.