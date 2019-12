Wijk en Aalburger (44) weigert blaastest

WIJK EN AALBURG • Een 44-jarige automobilist uit Wijk en Aalburg, die vermoedelijk onder invloed reed, heeft donderdagnacht een blaastest geweigerd.

Nadat een agent hem had aangehouden, reed hij weg. Na een korte achtervolging werd de verdachte onder flink verzet aangehouden.

Bergstraat

De Wijk en Aalburger werd rond 2:00 uur op de Bergstraat in Wijk en Aalburg gecontroleerd. Tijdens het gesprek roken de agenten een sterke alcohollucht. Hierop werd de man onderworpen aan een blaastest. Ondanks meerdere blaaspogingen, werd duidelijk dat de man niet wilde meewerken aan een goede blaastest.

Omdat er sterke vermoedens waren voor het rijden onder invloed, werd de man verteld dat hij werd aangehouden. De verdachte gaf vervolgens gas en reed weg. Na een korte achtervolging parkeerde de man zijn voertuig op de Galerij. Hier werd de man, onder verzet van de verdachte, alsnog in de boeien geslagen.

Groot geldbedrag

In de auto vond de politie een groot geldbedrag. Tot duidelijk is waar dit geld vandaan komt, heeft de politie het bedrag in beslag genomen. Ook op het politiebureau weigerde de verdachte zijn medewerking aan een ademanalyse. De man zit vast voor verder onderzoek.