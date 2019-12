Sloopauto uitgebrand in Veen

• Flink veel mensen waren op de been om de brand te bekijken. (Foto: Jurgen Versteeg)

VEEN • Op de Witboomstraat in Veen is vannacht een sloopauto uitgebrand.

De auto was op de kruising midden in het dorp geplaatst en in brand gestoken.

Veel mensen kwamen op de brand af en keken hoe de brandweer het vuur bluste.

Ondertussen werd zwaar vuurwerk afgestoken.