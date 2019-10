Giessenaar aangehouden na drugsvondst in woning

GIESSEN • De bewoner van een huis aan Den Burcht in Giessen is donderdagmiddag aangehouden, nadat de politie verschillende soorten drugs in zijn woning had gevonden.

Er lagen verschillende soorten drugs in de woning, waaronder kilo's pillen en tientallen liters vloeistof.

Verder vond de politie nog andere spullen die gebruikt worden bij het verhandelen van drugs, zoals zakjes, doosjes en ander verpakkingsmateriaal.

In beslag genomen

Al het materiaal is in beslag genomen. De aangehouden verdachte had bovendien meer dan 1000 euro aan contanten op zak. Ook dat is in beslag genomen, net als de auto van de man.

Het onderzoek is in volle gang, de exacte hoeveelheden drugs moet nog berekend worden.

De politie had een tip gekregen dat er mogelijk drugs in de woning zou liggen. De bewoner verleende zijn medewerking aan de doorzoeking van het huis.