Politie houdt dronken Veense aan na aanrijding

WAALWIJK/DRUNEN/VEEN • De politie heeft zaterdag een 26-jarige vrouw uit Veen aangehouden in verband met rijden onder invloed.

Ze had eerder die nacht een aanrijding gehad en had haar auto geparkeerd bij het Ei van Drunen aan de A59. Daar was ze nu met een ander voertuig weer naartoe onderweg om het kapotte voertuig te kunnen gaan slepen.

Slingerend

Getuigen zagen de vrouw slingerend rijden over de A59 en belden de politie. Agenten hielden de bestuurster staande. Agenten roken bij haar een alcohollucht. Zij blies op bureau 525 ug/l en kon haar rijbewijs behouden. Dit wordt ingevorderd vanaf 570 ug/l. De Veense kreeg wél een boete opgelegd van 650 euro.

Het kapotte voertuig is later weggesleept door iemand die nuchter was, meldt de politie.