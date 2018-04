19-jarige opgepakt in Werkendam wegens dreigende uitspraak

WERKENDAM • In Werkendam is maandagmiddag een 19-jarige man in kraag gevat, hij zou in een horecazaak iets hebben geroepen over een overval. Dit kwam dreigend over.

De politie laat weten de aangifte op te nemen en uit te zoeken wat er precies is gebeurd én of er wel sprake is van een strafbaar feit.