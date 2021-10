SNA dames pakken volle winst op Volley Zuid 3

BLESKENSGRAAF • Het eerste volleybal damesteam van SNA uit Bleskensgraaf heeft afgelopen zaterdag met 4-0 gewonnen van Volley Zuid 3.

Na het verlies van vorige week waren de SNA-volleybalsters erop gebrand deze week weer de winst in eigen huis te houden. Het begin van de eerste set ging nog gelijk op, maar na verhoogde servicedruk en mooie aanvallen werd de set binnengehaald met 25-11.

De start van set 2 was dan ook een mooi moment om te beginnen met wisselen, zodat iedereen deze wedstrijd ruim voldoende speeltijd kreeg. Helaas verliep de tweede set, net zoals in de wedstrijd tegen Move4U/MVC DS 1, moeizaam. De speelsters leken zich weinig zorgen te maken, maar het was voor de mensen aan de kant toch een stuk spannender om te zien. Met een eindstand van 25-23 had SNA de tegenstander een stuk dichterbij laten komen dan eigenlijk de bedoeling was. Gelukkig pakten de dames in set 3 en 4 het goede spel van de eerste set weer op en konden ze de mooie setstanden 25-13 en 25-12 laten noteren.

Volgende week gaat SNA op bezoek bij Flits dames 1 in Papendrecht.