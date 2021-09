Koppeltijdrit als afsluiting van wielerseizoen

NOORDELOOS/REGIO • RC Jan van Arckel sluit het wegseizoen op zaterdag 2 oktober traditiegetrouw af met de Koeienvlaaien Koppeltijdrit.

In de polder tussen Noordeloos en Ameide is er startgelegenheid in maar liefst elf categorieën. De start is om 14:00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.janvanarckel.nl. De inschrijving sluit op 30 september.

Per koppel mag maximaal één licentiehouder meedoen.

Meer informatie bij Ine van der Laar, 06-19472143, e-meil: ine@vanderlaar.com.