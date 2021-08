Technische problemen voor Simply Green in finale Montfoort

• Simply Green in actie in Staphorst.

MONTFOORT/BRANDWIJK • In Montfoort, waar onder strikte voorwaarden 750 toeschouwers aanwezig mochten zijn, is tractorpullingteam Simply Green zaterdag vierde geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Top-klasse.

De eerste run -met Marien den Besten als chauffeur- was goed, maar in de finale kampte Simply Green met technische problemen. De oorzaak hiervan moet nog nader onderzocht worden. Simply Green strandde in de finalerun al na 22,70 meter.

Eric Peeters pakte met 102,81 meter de overwinning, Great Experience werd tweede met 100,14 meter en Secret of the Valley eindigde met 98,12 meter als derde.

NK-stand na drie van de vijf wedstrijden: 1. Erik Peeters, 53 punten; 2. Simply Green, 46 punten; 3. Secret of the Vally, 43 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 11 september in Halsteren.