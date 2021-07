Tranen van geluk bij winnende Fabio Jakobsen

ZOLDER/HEUKELUM • Bijna een jaar (om precies te zijn 349 dagen) na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen, waarbij gevreesd werd voor zijn leven, heeft Fabio Jakobsen weer een overwinning geboekt. The Hurricane of Heukelum huilde dinsdag tranen van geluk na zijn zege in de massasprint van de tweede etappe van de Tour de Wallonie.

Op het circuit van Zolder klopte Jakobsen Fernando Gaviria en Amaury Capiot. Dylan Groenewegen, die hem in Polen de hekken in reed en maandag de eerste etappe won, mengde zich niet in het sprintgeweld en kwam als vijftiende over de meet.





Fabio Jakobsen maakte in april zijn comeback in de Ronde van Turkije. "I 'm back", glunderende de sprinter van Deceuninck-QuickStep in Zolder.