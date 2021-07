Vier podiumplaatsen MTB’ers Jan van Arckel

HAPERT/REGIO • De eerste wedstrijd van de landelijke jeugdmountainbikecompetitie in het Brabantse Hapert, verreden op een technisch parcours, heeft Jan van Arckel vier podiumplaatsen opgeleverd.

Isis Versluis (Meerkerk) was in categorie 4 het beste meisje (tweede overall). Imke van Houwelingen (Hardinxveld) en Max van Kolfschoten (Giessenburg) klasseerden zich in categorie 3 beiden als derde (8e en 4e overall). Daan Hartog (Giessenburg) werd derde in categorie 7.

Cat. 2: 19. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 7: 7. Rick Versloot (Hardinxveld).