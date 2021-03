VV Streefkerks erelid en medeoprichter Henk Flier overleden

STREEFKERK • Henk Flier, erelid en medeoprichter van vv Streefkerk, is deze week op 87-jarige leeftijd overleden.

Vanaf de oprichting in 1958 tot 1988 zat Henk Flier in het bestuur van voetbalvereniging Streefkerk. Ook daarna bleef hij nauw bij de club betrokken. Als oudste lid nam hij in 2018 nog deel aan de openingshandeling van het vernieuwde sportpark Streveland.

Flier bleef komen, totdat zijn gezondheid hem in de steek liet. VV Streefkerk verliest in hem een clubicoon.

Henk Flier zal vanwege de geldende coronamaatregelen in besloten kring worden begraven.