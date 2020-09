Volley Meerkerk wacht nog op eerste setwinst in promotieklasse

MEERKERK • Voor het eerst sinds 1975 komt de mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 dit seizoen weer in de promotieklasse uit. Met een 4-0 nederlaag in het verre Terneuzen was de rentree nog niet om over naar huis te schrijven.

Dat had overigens ook wel een reden, want met vier ontbrekende spelers was Meerkerk verre van compleet. En dus draafde ook Edwin Versluis op, die vlak na zijn vijftigste verjaardag zijn de buut in de promotieklasse maakte. Het baatte niet. Volley Meerkerk’95 rook aan setwinst, maar bleef puntloos: 25-18, 25-22, 25-14 en 25-23.