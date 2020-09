Zwaarbevochten zege SNA

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft ook de tweede overwinning van het seizoen binnen, maar gemakkelijk ging het tegen Move4U/MVC zeker niet.

Het spel was wisselvallig en met name in de tweede set werd er te weinig vechtlust getoond: 25-21, 19-25, 25-14 en 18-25.

In de beslissende vijfde set was het een kwestie van ‘niet aaien maar maaien’. Dat lukte, ook doordat de blokkering potdicht zat: 15-10 (3-2).