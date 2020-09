Volley Meerkerk’95 nog puntloos

MEERKERK • De gepromoveerde vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 is na twee duels in de 1e divisie B nog zonder punten. Van Keistad werd in Amersfoort met 4-0 verloren.

In de eerste set gaven de geelzwarten een 6-12 voorsprong te makkelijk uit handen: 25-21. Ook de tweede set ging gelijkop: 25-23.

Daarna was de wedstrijd gespeeld. Volley Meerkerk raakte in een dalletje, waar het niet meer uit kwam: 25-18 en 25-12.