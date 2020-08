HKC pakt KorfbalTotaal Cup in experimenteel duel

LEXMOND • De door LKV Het Bosch georganiseerde KorfbalTotaal Cup is zaterdag in Lexmond gewonnen door het Hardinxveldse HKC. In een experimenteel duel won HKC met 3-1 in sets van het in de Korfballeague uitkomende Dalto uit Driebergen.

De KorfbalTotaal Cup kende een experimenteel karakter. Er werd gespeeld in vier sets van 12,5 minuut en elke set was er prijzengeld te verdienen. Bij een gelijke stand moest een 1-tegen-1 duel tussen twee spelers de beslissing brengen. De verlenging in de derde set bleek cruciaal. Hierin won 28-voudig international Nadhie den Dunnen (HKC) van Pia Donkers.

HKC streek 800 euro op, Dalto won 200 euro.

De voorwedstrijd tussen Viko (Vianen) en Synergo (Utrecht) werd met 3-1 gewonnen door Synergo.

Namens de gemeente Vijfheerenlanden was wethouder sportzaken Tirtsa Kamstra bij de KorfbalTotaal Cup aanwezig. Zij complimenteerde Het Bosch met de organisatie.